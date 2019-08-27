Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года
27 августа 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.
У Тельцов многие материальные вопросы решатся сами собой, говорится в прогнозе. В декабре представители знака смогут приобрести дорогую вещь, о которой мечтали.
Получится заработать и Скорпионам. Увеличения доходов удастся достичь благодаря четкому плану и усердию.
Улучшение финансового положения Львов начнется в сентябре. Стрельцы, в свою очередь, поменяют место работы или встретят человека, который окажет им помощь в преодолении трудностей.
Для Рыб откроется путь к перспективной работе. Павел Глоба советует представителям знака правильно расставить приоритеты и не тратить время и силы на ненужные дела, пишет «Вечерняя Москва».