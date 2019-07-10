Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которые могут разбогатеть в июле

Павел Глоба определил знаки зодиака, которые могут разбогатеть в июле. Это Дева, Скорпион, Рак, Рыбы, Овен и Водолей, говорится в гороскопе российского астролога, опубликованном в интернете.

Девам и Скорпионам не понадобится предпринимать серьезные усилия, чтобы повысить свое благосостояние, отмечается в прогнозе. При этом не стоит и ждать, что большие деньги сами свалятся на голову, необходимо действовать.

Людям, рожденным под знаками Рака и Рыб, Павел Глоба советует во втором летнем месяце попробовать себя в бизнесе. Для достижения результата придется пойти на рискованные шаги в этой области.

Для Овнов и Водолеев июль обещает быть крайне успешным в финансовом плане. Представителям знака следует воспользоваться выпавшим шансом и хорошо потрудиться в деловой сфере, потому что в августе везение прекратится, пишет портал nicstyle.ru.

Ранее сообщалось, что в сети появился «гороскоп Ванги» для знаков зодиака, которым текущий месяц подарит счастье.