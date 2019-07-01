Появился гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет с деньгами в июле

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждет финансовая удача в июле 2019 года. Гороскоп, составленный астрологом, содержится в материале, который появился некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

Как пишет портал nicstyle.ru, Стрельцам прогноз Глобы сулит поступление денежных средств из неожиданного источника. Это может быть выигрыш, подарок или внезапная премия на работе. Полученные деньги астролог рекомендует потратить с умом.

Увеличат свое благосостояние и Раки. Люди, рожденные под данным знаком, могут смело рассчитывать на благосклонность фортуны, говорится в процитированной публикации.

Также отмечается, что Тельцам звезды гарантируют получение солидной суммы без усилий. Деньги будут сами стремиться в руки к представителям знака, пообещал Павел Глоба.