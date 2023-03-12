Стала известна причина посадки самолета Петербург – Махачкала в Волгограде

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Туризм → Авиа, ж/д транспорт

Елена Соколова

Фото: Canva

Капитан самолета доложил, что у одной из пассажирок началось кровотечение.

Самолет авиакомпании «Россия», летевший по рейсу №6065 Санкт-Петербург – Махачкала, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

Командир воздушного судна доложил, что у 88-летней пассажирки началось кровотечение. Ей требовалась помощь специалистов, коих на борту не было. В связи с чем было принято решение совершить экстренную посадку.

Вместе с пассажиркой с самолета сошел сопровождающий. Позже стало известно, что врачи осмотрели пациентку, но она отказалась от госпитализации.

В Волгограде самолет дозаправили, после чего он снова вышел на рейс, отправившись в конечную точку маршрута.