Стала известна причина посадки самолета Петербург – Махачкала в Волгограде

Капитан самолета доложил, что у одной из пассажирок началось кровотечение.
Самолет авиакомпании «Россия», летевший по рейсу №6065 Санкт-Петербург – Махачкала, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.
Командир воздушного судна доложил, что у 88-летней пассажирки началось кровотечение. Ей требовалась помощь специалистов, коих на борту не было. В связи с чем было принято решение совершить экстренную посадку.
Вместе с пассажиркой с самолета сошел сопровождающий. Позже стало известно, что врачи осмотрели пациентку, но она отказалась от госпитализации.
В Волгограде самолет дозаправили, после чего он снова вышел на рейс, отправившись в конечную точку маршрута.
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