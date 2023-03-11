Прямые авиарейсы свяжут Петербург и тунисский Монастир

Самолеты из Северной столицы России начнут летать в курортный город уже с апреля.
Авиакомпания Nouvelair Tunisie с 7 апреля начнет совершать прямые рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский Монастир. Об этом сообщает пресс-служба организации «Воздушные ворота Северной столицы».
«Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир», - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты из Северной столицы РФ будут летать в тунисский город два раза в неделю. Авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла.
Также с 8 апреля заработает рейс из Москвы в Монастир.
Аргументы Недели → Самое читаемое
МИД Южной Осетии: происходящее в Грузии может стать угрозой безопасности всего Закавказского региона
- #ЗАУГЛОМ Русская солярка в украинских танках и "Хаймерсах". Измена или часть плана?
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Финляндия может поставить самолеты Киеву