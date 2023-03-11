Прямые авиарейсы свяжут Петербург и тунисский Монастир

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Елена Соколова

Фото: canva.com

Самолеты из Северной столицы России начнут летать в курортный город уже с апреля.

Авиакомпания Nouvelair Tunisie с 7 апреля начнет совершать прямые рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский Монастир. Об этом сообщает пресс-служба организации «Воздушные ворота Северной столицы».

«Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты из Северной столицы РФ будут летать в тунисский город два раза в неделю. Авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла.

Также с 8 апреля заработает рейс из Москвы в Монастир.