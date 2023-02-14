Петербургский пригородный транспорт на Балтийском направлении не будет ходить 21 февраля

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14 февраля 2023, 13:59 Елена Соколова

Фото: ppk-piter.ru

По техническим причинам на маршрут не выйдут 17 поездов.

В следующий вторник, 21 февраля, не будут ходить пригородные поезда на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги. В «Северо-Западной пригородной пассажирской компании" рассказали, что отмена рейсов обусловлена техническими причинами.

Электрички, рейсы которых отменили, ездят из Северной столицы в Гатчину и другие населённые пункты Балтийского направления. В компании отметили, что 21 февраля не выйдут на маршруты поезда таких номеров: №6315, №6317, №6321, №6329, №7337 "Ласточка", №6351, №6355, №6365/6366, №6369, №6326, №6328, №6332, №6342, №7350, №6356, №6360, №6369/6370.

Чтобы пассажиры в этот день могли добраться до нужного места, на маршрутах будут работать восемь электричек. Они будут работать вплоть до позднего вечера.