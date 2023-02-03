В пригородных электричках Петербурга теперь можно ездить по абонементу

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3 февраля 2023, 11:43 Елена Соколова

Фото: Пресс-служба "СЗППК"

Для постоянного передвижения на электричках абонементы будут выгоднее, чем одноразовая оплата.

Петербуржцы и жители Ленинградской области с первого февраля могут купить абонемент на проезд в пригородных электричках. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Среди проездных абонементов представлено три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка». В компании заявили, что покупать абонемент будет выгодно. Кроме того, абонемент нового образца позволит пассажирам быстрее проходить турникеты на входе и выходе, а также провозить велосипед без оплаты.

Из-за введения новых абонементов горожане больше не смогут приобретать десять проездных, которые продавались раньше. В частности, в продаже больше нет проездных билетов «Ежедневно+», «Рабочий день+», «Вся Гатчина» и других.

Также в СЗППК рассказали, что за первый месяц года электричками стало пользоваться на 13% больше пассажиров.