Виновник смерти депутата Государственной думы предстал перед судом

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1 июня 2022, 10:24

В Лаишевском районном суде Республики Татарстан стартовало рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 63-летнего Жавдата Сулейманова. Зимой 2020 года вертолёт марки Bell 407 под его управлением в результате жёсткой посадки потерпел крушение на льду реки Кама.



В результате от полученных повреждений погиб находившийся на борту депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и один из самых состоятельных людей региона Айрат Хайруллин. Его помощника и самого пилота с тяжёлыми травмами госпитализировали в одну из больниц.



По данным следствия, причиной катастрофы стали действия лётчика, который не учёл неблагоприятные метеоусловия. В результате был упущен контроль над высотой, что и привело к трагедии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ. В качестве крайней меры наказания по ней предусмотрено пятилетнее лишение свободы или пребывание на принудительных работах на тот же срок.



В ходе проведённого следствия Сулейманов полностью согласился с предъявленным ему обвинением. В суде он заявил ходатайство о проведении разбирательства в особом порядке, которое было отклонено. Ближайшее заседание намечено на 9 июня. Тогда планируется огласить содержание обвинительного заключения и приступить к допросу свидетелей.



