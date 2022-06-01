Виновник смерти депутата Государственной думы предстал перед судом

В Лаишевском районном суде Республики Татарстан стартовало рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 63-летнего Жавдата Сулейманова. Зимой 2020 года вертолёт марки Bell 407 под его управлением в результате жёсткой посадки потерпел крушение на льду реки Кама.
В результате от полученных повреждений погиб находившийся на борту депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и один из самых состоятельных людей региона Айрат Хайруллин. Его помощника и самого пилота с тяжёлыми травмами госпитализировали в одну из больниц.
По данным следствия, причиной катастрофы стали действия лётчика, который не учёл неблагоприятные метеоусловия. В результате был упущен контроль над высотой, что и привело к трагедии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ. В качестве крайней меры наказания по ней предусмотрено пятилетнее лишение свободы или пребывание на принудительных работах на тот же срок.
В ходе проведённого следствия Сулейманов полностью согласился с предъявленным ему обвинением. В суде он заявил ходатайство о проведении разбирательства в особом порядке, которое было отклонено. Ближайшее заседание намечено на 9 июня. Тогда планируется огласить содержание обвинительного заключения и приступить к допросу свидетелей.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Если не только чеченец, а представитель каждой из 190 национальностей России захочет наказать Давида Касаткина, что с ним будет?
Зеленский признался, что перестал быть фанатом легенды UFC Конора Макгрегора, после того как тот сфотографировался с Путиным
Замглавы МИД РФ Рябков: поставки американских вооружений Украине увеличивают риск прямого столкновения США и России
- #ЗАУГЛОМ Шведы и финны готовят вторую Полтавскую битву на Украине
- 31.05 19:13 Казахстанский ИИН в марте-апреле получили 40 тысяч граждан России
- 30.05 09:49 Завершено расследование причин катастрофы Ил-112В
- 25.05 14:00 Производство российских вертолётов пробуксовывает на советском заделе
- 24.05 20:17 Более 40% российских туристов летом планируют отправиться за границу