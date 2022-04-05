Открытие авиасообщения не сделает полеты более доступными

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5 апреля 2022, 11:15 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look

В России сняли ковидные ограничения на авиасообщение с 52 странами. Однако столь долгожданное, казалось бы, событие не воодушевляет ни пассажиров, ни сами авиакомпании.

Большинство полетов за границу по-прежнему остаются недоступными из-за риска ареста самолетов. Гарантии может дать только Китай, но туристов в Поднебесной не ждут из-за коронавируса.

На «Суперджете», увы, далеко не улетишь. В продаже появились билеты из Сочи до Турции, Египта, Израиля, Казахстана, Узбекистана. Тем, кто добирается из других городов, придется покупать билеты с пересадкой (это когда откроют аэропорт, либо ехать в Адлер на поезде или машине). Все упирается в оптимальную дальность. Туниса, к примеру, в этом списке нет, потому что придется облетать Грецию (небо над Европой закрыто для российских самолетов) – а это уже больше 3 тыс. км, SSJ-100 на такое не способен.

На данный момент у России всего 140 «Суперджетов». Также имеется около 40 самолетов зарубежного производства, которые в теории могут летать за рубеж без рисков, но и в этом случае полностью исключать ареста нельзя. Так что, летать проще пока не станет. Разве что допустят больше иностранных перевозчиков, однако Россия будет стараться, чтобы количество их рейсов не превышало число перевозок российских авиакомпаний. В любом случае пассажирам надо готовиться к тому, что цены на билеты и турпутевки станут выше.