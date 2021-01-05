В Хабаровском крае из-за подорожавших авиаперевозок взлетят цены на овощи

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5 января 2021, 13:53 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Согласно приказу Минтранса Хабаровского края об изменении грузовых тарифов по маршрутам следования КГУП «Хабаровские авиалинии» от 29 декабря 2020 года, с 1 января в регионе выросли тарифы на перевозки груза в северные районы.



Например, размер тарифа (без НДС) для килограмма груза, перевозимого из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре составит 153,53 рубля, в Чегомын – 216,56 рубля, в Херпучи – 221,64 рубля, в Нелькан – 301,67 рубля, в Охотск – 374 рубля, а в Чумикан – 384,33 рубля.

Таким образом, привезти практически любой овощ или фрукт в отдаленные северные районы Хабаровского края обойдется дороже, чем стоимость самого продукта.

При этом для северян овощи всегда были удовольствием дорогим. В Конце прошлого года, например, цены на томаты и огурцы доходили до 600 рублей за кг. Теперь же, благодаря новым тарифам, цены подскочат, пожалуй, и до тысячи рублей.