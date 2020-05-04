В предстоящем летнем сезоне в Сочи будут работать 190 пляжей

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4 мая 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В летнем сезоне 2020 в Сочи будут работать 190 пляжей, 82 из которых – муниципальные, остальные – территории здравниц.

Несмотря на ограничения из-за карантина на пляжах активно ведутся ремонтные работы, устанавливаются камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, закупается спасательное оборудование. В этом году 21 пляж Сочи стал обладателем международного экологического сертификата «Голубой флаг». Об этом было объявлено после заседания международного жюри в Копенгагене. Специальная награда Федерации экологического образования с 1987 года отмечает пляжи и причалы мира, отвечающие самым высоким требованиям. Соответствие критериям «Голубого флага» требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Сертификат можно получить только на текущий сезон и далее это право нужно ежегодно подтверждать. Пляж, над которым развевается «Голубой флаг», гарантирует отдыхающим свободный доступ, чистые воду и песок, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта.

- Чистота моря, качественное обслуживание, благоустройство пляжных территорий и безопасность отдыхающих – те столпы, на которых основывается курортная сфера Сочи. И поэтому признание международного сообщества для нас – показатель того, что мы находимся на правильном пути, - сказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Обладателями престижной награды в этом году стали пляж курорта «Роза Хутор» в Имеретинской низменности, «Приморский», «Приморский-1», «Приморский-2», «Бархатные сезоны», «Чайка», «Чайка Детский», «Ривьера», «Юг», «Взморье», «Заполярье», «Камелия», «Багратион», «Огонёк 1», «Огонёк 2», «Рэдиссон», «Рэдиссон Конгресс», «Бридж Резорт», пляж отеля «Лазурная», оздоровительного комплекса «Дагомыс» и пляж имени Мориса Тореза.