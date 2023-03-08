Останемся без цветов? Ценник на букеты в Петербурге вырос на 22%

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Спорт → Олимпиада

Фото: Canva

В среднем за цветочную композицию жителям Северной столицы РФ в 2023 году придется заплатить около 3 тысяч рублей.

Цены на цветы в Санкт-Петербурге значительно выросли в связи с поставками букетов из стран Африки и Латинской Америки. Об этом сообщают местные СМИ.

Компаниям в РФ пришлось менять привычные логистические маршруты, по которым ранее цветы доставляли в страну. Если раньше основная доля заказов шла из Нидерландов, то теперь организации стали заключать контракты с Эквадором, Колумбией, Кенией и Эфиопией. Из-за трудностей логистики увеличивается и окончательная цена на товары.

На сегодняшний день в Северной столице России стоимость цветов в среднем выросла на 22% в сравнении с показателями 2022 года. Этот скачок цен даже больше, чем в Москве, где сейчас букет можно купить на 13% дороже, чем год назад. Таким образом, средняя стоимость букета в Петербурге составляет около 3 тысяч рублей.