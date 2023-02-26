Большая часть петербуржцев вернулась к работе после вынужденного простоя

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Елена Соколова

Фото: canva.com

Если в конце прошлого года на простое было примерно 7,5 тысяч человек, то сейчас эта цифра составляет чуть больше 4 тысяч работников.

В Северной столице стало меньше работников, который находятся в простое — всего четыре тысячи человек на 45 предприятиях города. Для сравнения, в декабре прошлого года в таком положении было более семи с половиной тысяч трудящихся в 62 организациях, сообщают петербургские СМИ.

Всего в четвёртом квартале 2022 года в простое было 13,5 тысяч сотрудников. Причинами того, что люди не были задействованы в трудовом процессе, стали как вина работодателя, так и другие факторы, которые не зависели от руководителя или самого работника.

Отмечается, что самыми сложными для сотрудников и предприятий были первый и второй кварталы прошлого года. Тогда число вынужденно неработающих горожан достигало пика из-за ухода иностранных компаний из России. В простое было около 23 и 24 тысяч работников соответственно.

В строительной сфере Петербурга ситуация стала лучше, а вот в промышленности — наоборот ухудшилась. При этом серьёзных колебаний в статистике по этому вопросу не наблюдается.