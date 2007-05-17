«Спартак» ставит на своих

Как и обещал президент москов­ского «Спартака» Леонид Федун перед началом сезона, его команда заставила замолчать тех, кто говорил, что селекционная политика красно-белых приведет к провалу в чемпионате России - 2007. «Спартак» сделал ставку на свою молодежь, и пока она себя оправдывает.

ВОПРОС только в том, надол­го ли хватит порыва молодых игроков «Спартака», которые в этом сезоне неожиданно даже для специалистов вышли на главные роли в команде. И упрочили после девяти туров ее лидерство в чемпионате. Как известно, молодежи свойственна нестабильность - она играет то ярко, то никак, и вряд ли спартаковская станет исключением. Спада красно-белым не избежать, вот тогда и поймем, насколько правы были руководители «Спартака» и его главный тренер Владимир Федотов. Ведь они говорили, что в этом сезоне смогут добиться результата, не совершая, в отличие от главных конкурентов, дорогостоящих покупок за границей или в России.

Воспитатель Федотов

БУДЬ на месте Федотова другой тренер, скажем, его предшественник Александр Старков или итальянец Невио Скала, на которого несколько лет назад «Спартак» возлагал колоссальные надежды, вряд ли сегодня в составе красно-белых выходило бы на поле столько своих воспитанников. У Федотова дар - работать с молодыми и видеть их скрытые для многих других достоинства. Да и сам тренер гораздо комфортней чувствует себя среди неискушенных игроков, которые слушают его раскрыв рты, нежели среди повидавших виды звезд, тем более иностранных. Он говорит с молодыми на понятном для них языке и не скрывает своей веры в них. Молодые платят за доверие хорошей игрой и полной самоотдачей на поле.

Федотов конечно же понимает, что здорово рискует, выпуская на поле Александра Прудникова и Артема Дзюбу, Алексея Ребко и Олега Динеева, Федора Кудряшова и Романа Шишкина. Последний вроде бы стал бесспорным игроком основного состава, но, как и все молодые (а Шишкину всего 20 лет), не всегда стабилен, хотя в защите стабильность ценится едва ли не выше всего.

Наверняка главного тренера «Спартака» терзают порой сомнения, когда он оставляет в запасе опытных Жедера, Калиниченко или Бояринцева. Но Федотов видит потолок этих футболистов, молодые же его постоянно удивляют. И с хорошей стороны, и с плохой, как после первого кубкового матча против «Локомотива» (0:3), когда главного тренера «Спартака», по его же собственному выражению, «словно в дерьмо опустили». Впрочем, у Федотова хватает пока терпения не слишком сурово оценивать игру молодых футболистов, а крепкое слово в устах наставника «Спартака» - всего лишь воспитательное сред­ство.

Шанс для каждого

ЮНЫЕ спартаковские звездочки появились словно из ниоткуда. Еще вчера фамилии Прудникова или Дзюбы были известны лишь тем, кто следил за выступлениями нашей юношеской сборной, неожиданно для нас, отвыкших от больших побед, выигравшей чемпионат Европы. А кто знал год назад Шишкина, который сегодня считается одним из основных защитников сборной России?

Но, конечно же, появление молодых спартаковских талантов далеко не случайность. Если кто забыл, Ребко дебютировал в основном составе еще в 2002 г. при Олеге Романцеве. Остальных (Дзюба, Динеев) подготовили тренеры детской школы, содержание которой обходится сегодня клубу в 1,5 млн. долларов. Или селекционеры «Спартака» нашли на просторах России. Прудников - смоленский, Кудряшов - из Братска, Шишкин - из Воронежа. Есть еще в дубле подающие надежды Артем Фомин из Бийска и Егор Лугачев, которого перехватили у киевского «Динамо». Для этих парней «Спартак» - шанс пробиться в жизни, возможно, самый главный. И, похоже, они полны желания его использовать, хотя бы для того, чтобы воспоминания о прежней жизни в ветхой воронеж­ской пятиэтажке (об этом рассказывал Шишкин) остались в прошлом.

Для «Спартака» новое поколение - капитал не только игровой. Сегодня Кудряшов, купленный за 30 тыс. долл.в у «Сибиряка», стоит на порядок больше, хотя провел за «Спартак» в этом сезоне всего лишь три матча. То же самое можно сказать и о Дзюбе с Прудниковым, не говоря уже о Шишкине, чья цена на российском трансферном рынке давно перевалила за 1 млн. долларов.

Еще 7-8 лет назад большинство тренеров команд премьер-лиги жаловалось на то, что в России почти не появляются новые таланты. Поэтому они вынуждены покупать футболистов за границей. Через «Спартак» тоже прошли десятки «непонятных» легионеров, чьи следы сегодня невозможно отыскать. Но, похоже, смутные времена позади. Сегодня «Спартак» ставит на своих и связывает с ними свое будущее.