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//Спорт Футбол

Главный тренер ФК ЦСКА: в игре с "Лиллем" неожиданностей не будет

21 ноября 2011, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта sportbox.ru
Фото с сайта sportbox.ru

Игра французского "Лилля" за два месяца, что прошли с момента первой встречи в Лиге чемпионов, не изменилась, заявил в понедельник главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий.

"В первой встрече против нас не играл защитник Шеджу, который наверняка во вторник будет в стартовом составе. Не будет у них играть Педретти, вместо него выйдет молодой парень Гийе. Вот, пожалуй, и все изменения, которые могут быть у французов в стартовом составе. А по стилистике они вообще не меняются. Они попробовали в выездной игре с "Интером" играть несколько иначе, но это было связано, на мой взгляд, с травмой Бальмона. Но как только у них снова оказался весь комплект игроков, они снова играют по схеме 4-3-3," - сообщил Леонид Слуцкий перед матчем 5-го тура группового этапа в интервью радио "Маяк".

Во встрече с "Лиллем" многое будет зависеть от того, как будет протекать сам ход матча, считает тренер.

"Потому что это команда, которая атакует большими силами, у которой есть свободные зоны в обороне при этом. Если нам удастся повести в счете, количество таких зон увеличится. Если не удастся, то будет сложнее," - поделился Слуцкий.

ЛБ

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