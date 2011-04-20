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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Сегодня "Зенит" и ЦСКА сыграют друг с другом в 1/4 финала Кубка России

, 05:42 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня проводятся три матча четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. Владикавказская "Алания" из-за расформирования в начале года подмосковного "Сатурна" автоматически миновала этот раунд. Ее соперник определится в матче между московским "Динамо" и "Ростовом" из Ростова-на-Дону.

В противоположной части турнирной сетки состоятся игры между столичным "Спартаком" и "Краснодаром", а также питерским "Зенитом" и московским ЦСКА. Интерес к матчу на "Петровском" подогревает инцидент, произошедший в 4-м туре в матче с ЦСКА и повлекший снятие очков с "Зенита". Питерская команда нарушила пункт регламента о заявке на матчи ЧР доморощенных футболистов, за что получила техническое поражение со счетом 0:3. При этом игра против московских армейцев была абсолютно равной и завершилась вничью (1:1).

Руководство "Зенита" сразу после матча признало ошибку тренерского штаба, а неделю спустя с достоинством восприняло наказание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Матч "Зенит" - ЦСКА начнется в 20.00 мск.

ИГ

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