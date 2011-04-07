Зидан будет открывать в Грозном спорткомплекс имени Ахмата Кадырова

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7 апреля 2011, 19:04 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Великий футболист, чемпион мира Зинедин Зидан дал согласие на участие в церемонии открытия в столице Чечни спортивного комплекса имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Церемония открытия спорткомплекса запланирована на 9 мая, сообщил журналистам в четверг министр республики по физической культуре, спорту и туризму Хайдар Алханов.

Министр добавил, что республика надеется, что теперь и президент УЕФА Мишель Платини согласится приехать на праздник в столицу Чечни.

Он добавил, что ведутся переговоры об организации товарищеской игры между грозненским "Тереком" и одним из европейских клубов. "Окончательное решение еще не принято, но переговоры ведутся с "Барселоной", "Ювентусом" и "Манчестер Сити", - сказал Алханов.

Спорткомплекс имени Ахмата-Хаджи Кадырова соответствует стандартам УЕФА и ФИФА. Футбольный стадион комплекса рассчитан на 30 тысяч зрителей, уточняет РИА Новости.