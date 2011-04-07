Лига Чемпионов: результаты первых матчей 1/4 финала
7 апреля 2011, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге чемпионов сыграны первые матчи 1/4 финала. Приводим результаты игр.
Челси Англия – Манчестер Юнайтед Англия – 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – Руни (24).
Барселона Испания – Шахтер Украина – 5:1 (2:0, 3:1)
Голы: 1:0 – Иньеста (2), 2:0 – Дани Алвес (34), 3:0 – Пике (53), 3:1 – Ракицкий (60), 4:1 – С. Кейта (61), 5:1 – Хави (86).
Реал Испания – Тоттенхэм Англия – 4:0 (1:0, 3:0)
Голы: 1:0 – Адебайор (5), 2:0 – Адебайор (57), 3:0 – Ди Мария (72), 4:0 – Роналду (87).
Интер Италия – Шальке 04 Германия – 2:5 (2:2, 0:3)
Голы: 1:0 – Станкович (1), 1:1 – Матип (17), 2:1 – Милито (34), 2:2 – Эду Гонсалвеш (40), 2:3 – Рауль (53), 2:4 – Раноккия (57, автогол), 2:5 – Эду Гонсалвеш (75).