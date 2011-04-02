Московский "Спартак" уступил краснодарской "Кубани" со счетом 1:3 в гостевом матче российской футбольной премьер-лиги.



В конце первой 45-минутки форвард «Кубани» Ласина Траоре уверенно реализовал пенальти, забив свой первый мяч в российской футбольной премьер-лиге. В начале второго тайма Ибсон сумел точно ударить в дальнюю от себя "девятку". Но на 59-й минуте "Кубань" вновь вышла вперед стараниями Владислава Кулика, а на 88-й Сергей Давыдов забил третий мяч своей команды.