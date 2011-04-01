Василий Уткин: «Уверен, что сборной необходим новый тренер»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался в своем блоге о ситуации со сборной России:

«Уверен, что сборной необходимо искать нового тренера. Причина такой постановки вопроса в том, что команда явно деградирует, при этом главный тренер считает, что до окончания отборочного турнира как минимум команда не должна существенно меняться. На мой взгляд, это красноречиво свидетельствует, что главный тренер Адвокат не понимает тех проблем, с которыми столкнулась команда, а потому с благодарностью должен быть отпущен восвояси.



Уверен, что для такого решения самое время, поскольку до летнего перерыва сборной осталось провести только один домашний матч – дома с соперником, уступающим в классе. Российский сезон только начинается, и если параллельно станет ясно, что сборная меняет направление развития – это мотивирует как ее старожилов, так и потенциальных новичков, и в этой ситуации удастся избежать единственной возможной беды в домашней игре с Арменией: недооценки соперника, недостаточно серьезного отношения к результату.



Дальнейшие игры состоятся только через полгода. Этого времени спокойно выбранному новому наставнику должно хватить, чтобы не допустить провала и решить посильную задачу».