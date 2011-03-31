Знаменитый полузащитник московского "Спартака", а ныне его играющий тренер Андрей Тихонов собирается принять участие в домашнем четвертьфинальном матче Кубка России по футболу против "Краснодара" 20 апреля в Москве, сообщает официальный сайт красно-белых.



Перед началом сезона 40-летний Тихонов ответил согласием на предложение перейти в "Спартак", он заявлен за клуб под 90-м номером.



"Андрей Тихонов готовится к матчу с "Краснодаром", - заявил главный тренер спартаковцев Валерий Карпин. - Выйдет ли он на поле в стартовом составе или же на замену, говорить пока преждевременно. Это станет ясно непосредственно перед игрой с "Краснодаром".