Мнения о матче с Катаром: «Сборная России с лихвой отработала катарские деньги»

Приводим некоторые комментарии болельщиков в футбольных форумах после выступления российской сборной в Катаре (1:1).



«Как известно, Федерация футбола Катара заплатила России за то, чтобы Россия сыграла с Катаром. Я думаю, сборная России с лихвой отработала эти деньги».



«Для меня как для болельщика сборная умерла в Мариборе. В игре с Ираном произошло сожжение тела. А сегодня был развеян прах нашей некогда так любимой Сборной!»



«Может нам позаимствовать игроков из сборной России среди бомжей? (в прямом смысле слова) Они, кажется, не раз уже выигрывали ЧМ, да и подмены никто не заметит».



«Вот чего не хватает команде – живого Аршавина. Как только пробежался сразу гол. Кто нас дальше будет тащить если Шава карьеру закончит?»



«Тема про эксперименты - это пыль в глаза. Пока Дик у руля ничего не будет, пылить будет старая гвардия».