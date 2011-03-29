Сборная России по футболу не смогла обыграть даже Катар. Или не захотела (ВИДЕО)

Футболисты сборной России не смогли обыграть команду Катара в гостевом товарищеском матче. Игра, прошедшая в Дохе, закончилась ничьей со счетом 1:1.



Первый опасный момент в матче возник у ворот Сергея Рыжикова сразу после стартового свистка, но удар Себастьяна Сориа разминулся со штангой. Спустя две минуты футболисты Катара открыли счет: Мохамед Касола точно пробил в девятку ворот после навеса с фланга. На 34-й минуте Аршавин прошел по центру до штрафной хозяев, отдал передачу вразрез все на того же Павлюченко, который сходу пробил мимо голкипера сборной Катара и сравнял счет в матче.



В следующей официальной игре, которая состоится 4 июня, подопечные Дика Адвоката, сыграют домашний матч с командой Армении.