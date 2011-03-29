Горлукович: «Матч с Катаром – коммерческий, игрокам он не нужен»

Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Горлукович высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Катара.



«Всем и так понятно, что это коммерческий матч. Сборная должна зарабатывать деньги, которые на улице не валяются. Сомневаюсь, что эта игра нужна футболистам. Почему не играть с более сильными соперниками? Матчи с сильными соперниками проводятся тогда, когда у команды есть определенный имидж и высокий рейтинг. В таком случае сильные сборные соглашаются на товарищеские игры. Германия или Испания играют с соперниками, имеющими определенный рейтинг», – приводит слова Горлуковича «Спорт день за днем».



