Горлукович: «Матч с Катаром – коммерческий, игрокам он не нужен»
29 марта 2011, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Горлукович высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Катара.
«Всем и так понятно, что это коммерческий матч. Сборная должна зарабатывать деньги, которые на улице не валяются. Сомневаюсь, что эта игра нужна футболистам. Почему не играть с более сильными соперниками? Матчи с сильными соперниками проводятся тогда, когда у команды есть определенный имидж и высокий рейтинг. В таком случае сильные сборные соглашаются на товарищеские игры. Германия или Испания играют с соперниками, имеющими определенный рейтинг», – приводит слова Горлуковича «Спорт день за днем».