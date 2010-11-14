Спаллетти: «Зенит» разгромил «Ростов» на эмоциях» (ВИДЕО голов и моментов)

Психологическая заряженность стала залогом крупной победы "Зенита" (5:0) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова", после которой питерцы во второй раз в российской истории выиграли титул, заявил наставник клуба Лучано Спаллетти в эфире телеканала "НТВ-Плюс".

Четыре мяча влетели в ворота "Ростова" с 75-й по 93-ю минуты. "Разницу между двумя таймами делает психологический аспект, это плоды эмоций, давления, которое оказывалось на команду. Нам нужно было обязательно забивать. Во втором тайме, когда мы добились результата, мы начали играть спокойно и забивать красивые голы", - отметил итальянец, отвечая на вопрос о том, почему в первой половине игры его подопечные отличились лишь однажды.

Он подчеркнул, что команда надеялась как можно раньше решить вопрос с чемпионством: "Результат этого чемпионата находился в наших руках на протяжении четырех месяцев. Именно желание завершить чемпионат, закрыть эту гонку как можно раньше добавило нервов команде, усилило давление. В такой ситуации нужно быть зрелым и умным, чтобы контролировать эмоции, поскольку в каждом матче ты думаешь, что все может закончиться".