Матч между "Спартаком" и "Зенитом", который состоится в среду на московском стадионе "Лужники", пройдет под усиленной охраной милиции в связи с повышенным интересом у болельщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОМОН ГУВД по Москве.

Этот матч должен был состояться в августе, но был перенесен на 27 октября из-за случившегося летом в Москве смога. Команды встретятся в среду в 20.30.

"Ожидается, что на матч прибудет более 50 тысяч зрителей, в связи с чем будет задействовано множество нарядов милиции, в том числе и бойцов московского ОМОН", - говорится в сообщении.

Всего в обеспечении общественной безопасности на матче будет задействовано около 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Из них 1,1 тысячи милиционеров, порядка 1,5 тысячи военнослужащих внутренних войск и 360 человек из московского ОМОНа.