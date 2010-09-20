Чемпионат России: таблица после 21-го тура

Публикуем турнирную таблицу чемпионата России по футболу после завершения 21-го тура. «Зенит» по-прежнему лидирует, опережая «Рубин» на 4 очка и имея на два матча больше.

Матчи Голы

1 Зенит 19 47

2 Рубин 21 43

3 ЦСКА 19 39

4 Ростов 21 33

5 Спартак Нч 21 33

6 Спартак 20 32

7 Терек 21 28

8 Локомотив 21 27

9 Томь 21 26

10 Динамо 20 26

11 Сатурн 21 24

12 Анжи 21 23

13 Алания 21 23

14 Амкар 21 21

15 Кр Советов 21 16

16 Сибирь 21 12