Чемпионат России, 20-й тур: расписание матчей и трансляций
11 сентября 2010, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 20-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в субботу и воскресенье.
СИБИРЬ - АЛАНИЯ
11 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 13.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
ЗЕНИТ - ТОМЬ
11 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 15.15 (НТВ Плюс Наш футбол).
СПАРТАК - САТУРН
11 сентября. Москва. Стадион "Лужники". 17.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD. Россия 2 - 20.00, запись)
РУБИН - АМКАР
11 сентября. Казань. Центральный стадион. 19.45 (НТВ Плюс Наш футбол).
ЛОКОМОТИВ - ЦСКА
12 сентября. Москва. Стадион "Локомотив". 15.00 (Первый канал. НТВ Плюс Спорт).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СПАРТАК Нч
12 сентября. Самара. Стадион "Металлург". 15.15 (НТВ Плюс Наш футбол).
ДИНАМО - ТЕРЕК
12 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки". 17.30 (НТВ Плюс Наш Футбол. Спорт HD).
РОСТОВ - АНЖИ
12 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 19.45 (НТВ Плюс Наш футбол).