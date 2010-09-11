Чемпионат России, 20-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 20-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в субботу и воскресенье.

СИБИРЬ - АЛАНИЯ

11 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 13.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

ЗЕНИТ - ТОМЬ

11 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 15.15 (НТВ Плюс Наш футбол).

СПАРТАК - САТУРН

11 сентября. Москва. Стадион "Лужники". 17.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD. Россия 2 - 20.00, запись)

РУБИН - АМКАР

11 сентября. Казань. Центральный стадион. 19.45 (НТВ Плюс Наш футбол).

ЛОКОМОТИВ - ЦСКА

12 сентября. Москва. Стадион "Локомотив". 15.00 (Первый канал. НТВ Плюс Спорт).

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СПАРТАК Нч

12 сентября. Самара. Стадион "Металлург". 15.15 (НТВ Плюс Наш футбол).

ДИНАМО - ТЕРЕК

12 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки". 17.30 (НТВ Плюс Наш Футбол. Спорт HD).

РОСТОВ - АНЖИ

12 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 19.45 (НТВ Плюс Наш футбол).