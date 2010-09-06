Сборная России готовится к игре со Словакией без Игнашевича

Сборная России по футболу готовится в Москве к завтрашнему матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2012 с национальной командой Словакии. Она тренируется в полном составе за исключением защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который занимается по индивидуальной программе, сообщает "Чемпионат.ру".

Напомним, что в первом матче отборочного турнира Евро-2012 сборная России со счётом 2:0 обыграла команду Андорры.