Сборная России готовится к игре со Словакией без Игнашевича
6 сентября 2010, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России по футболу готовится в Москве к завтрашнему матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2012 с национальной командой Словакии. Она тренируется в полном составе за исключением защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который занимается по индивидуальной программе, сообщает "Чемпионат.ру".
Напомним, что в первом матче отборочного турнира Евро-2012 сборная России со счётом 2:0 обыграла команду Андорры.