Алан Дзагоев: «Не угнетайте нас, пока мы даем результат!»

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев в преддверии матча со Словакией 7 сентября высказался в интервью Sports.ru на тему напряженных отношений между игроками сборной и прессой.

«Что нужно сделать журналистам, чтобы игроки сборной с ними разговаривали? Побольше позитива в адрес сборной. После прошлогодних 1:0 в Лихтенштейне сразу начался шквал критики, но ведь мы добились положительного результата.

Когда результата отрицательный, тогда можно уже прессовать. А пока мы показываем результат, нас не надо угнетать, иначе игроки и не будут подходить к СМИ», – сказал Дзагоев.



