Новая гибель гонщика: разбился пилот MotoGP Симончелли (ВИДЕО)

Мотогонщик Марко Симончелли скончался в 12.45 мск после аварии, в которую попал на старте гонки Гран-при Малайзии класса MotoGP, сообщает РИА Новости.



Симончелли, выступавший за "Хонду", боролся с Альваро Баутистой ("Сузуки") за четвертое место, когда потерял управление мотоциклом и упал на пути Колина Эдвардса ("Ямаха") и Валентино Росси ("Дукати"). Оба столкнулись с "Хондой". Гонку сначала остановили красными флагами, а затем отменили.



Симончелли, которому 20 января исполнилось 24 года, после столкновения остался лежать на трассе, а шлем его отлетел в сторону. Гонщика доставили в медицинский центр, но спасти его врачи не смогли. По словам организаторов Гран-при, травмы Симончелли были несовместимы с жизнью. Росси в аварии особо не пострадал, Эдвардс вывихнул плечо.



Симончелли выступал в MotoGP с 2010 года. За два сезона он провел 34 гонки и дважды попал на подиум. Также на его счету две поул-позишн. Ранее итальянец победил в классе 250 cc в 2008 году, опередив занявшего второе место Баутисту.



Смерть Симончелли стала первой в MotoGP c 2003 года, когда японский гонщик Дайдзиро Като разбился на домашнем Гран-при Японии. Во второй по классу после MotoGP серии, Moto2, еще один японец Шойя Томизава погиб во время Гран-при Сан-Марино в сентябре 2010 года.



Гибель Симончелли стала второй на гоночных трассах за неделю. В прошлое воскресенье, 16 октября, британский автогонщик Дэн Уилдон погиб в результате аварии в гонке финального этапа американской серии "Индикар" в Лас-Вегасе.