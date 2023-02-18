Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Спорт 13+

Болельщики петербургского клуба СКА пополнили регистр доноров костного мозга

, 19:31

Болельщики петербургского клуба СКА пополнили регистр доноров костного мозга
Фото: Пресс-служба СКА

Отмечается, что они приняли решение спасти чью-то жизнь прямо во время хоккейного матча с «Сибирью».
Более 80-ти болельщиков хоккейного клуба из Петербурга СКА пополнили регистр доноров костного мозга на матче с «Сибирью». Об этом сообщает пресс-служба ХК.
«Еще раз вспоминаем классный матч с “Сибирью”, в котором было много добрых дел! 88 болельщиков пополнили регистр доноров костного мозга на матче», - говорится в сообщении.
В клубе напомнили, что вступить в регистр может любой желающий, специалисты фонда готовы ответить на все интересующиеся вопросы. Людям напомнили, что такой важный шаг может спасти чью-то жизнь.
Также в пресс-службе клуба отметили, что более 50 семей с детьми, которые борются с болезнью, посетили игру и зарядились яркими эмоциями

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram