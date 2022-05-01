Британский футболист пропустил матч из-за того, что у него в ухе застряла ватная палочка

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1 мая 2022, 20:01

Фото: pixabay.com

Марк Шелтон из футбольного клуба «Хартлпул» не смог принять участие в мачте против команды «Сканторпа» из-за необычной травмы.

О случившемся рассказал тренер. «У него в ухе ушная палочка. Он отправился в больницу – она застряла слишком далеко. Похоже, палочка вошла слишком глубоко. Он не может встать. У него кружится голова», - пояснил Грэм Ли.

Врачи предупреждают: не стоит ковыряться в ушах ватными палочками. Это опасно для здоровья. Таким образом люди лишь проталкивают комок серы все глубже. К тому же, раздражается кожа уха.