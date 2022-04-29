Финал Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3 стартует в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

29 апреля 2022, 13:48 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Сегодня, 29 апреля, начинается первый игровой день. На Южном Урале собрались 10 мужских и 6 женских команд, чтобы определить сильнейших. Турнир продлится до 3 мая.

Впервые лучшую команду страны определят по «токийской» системе. Она не предполагает деление участников на группы. Команды сыграют по принципу «каждый с каждым».

В Финале Winline Чемпионата России по баскетболу Челябинскую область представляет баскетбольный клуб «Уралец». Это молодая команда из Златоуста, успевшая заявить о себе на всероссийских и региональных соревнованиях. Именно «Уралец» первым выйдет на паркет, где встретится с «Руной» из Москвы.

Игры финала проходят во Дворце спорта «Юность». Билеты можно приобрести на сайте chel.kassy.ru в разделе «Спорт», а также в «Городских зрелищных кассах». Матчи также будут транслироваться в прямом эфире телеканалов «Старт» и «ОТВ».

Финал Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3 проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организатор – Российская федерация баскетбола, соорганизаторы – Фонд поддержки спорта Челябинской области, Федерация баскетбола Челябинской области и Челябинская региональная Ассоциация баскетбола 3х3.

Информационный партнер чемпионата – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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