Челябинские футболисты выиграли у барнаульцев со счетом 1:0

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

25 апреля 2022, 14:23 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Состоялся очередной тур Первенства России среди команд II дивизиона ФНЛ.

Футбольный клуб «Челябинск» вернулся из Барнаула с победой. Игра прошла вчера, 25 апреля. Встреча закончилась счетом 0:1, мяч в ворота соперников забил Никита Зырянов на 56-й минуте. После этого была еще возможность удвоить преимущество, но Никита Касаткин немного промахнулся.

Матч был непростым, но эта победа очень важна для челябинцев. Вкупе с результатами игры, которая до этого состоялась в Омске против «Иртыша», южноуральцы привезли домой 6 очков. Сейчас команда занимает вторую строчку турнирной таблицы.