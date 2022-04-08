Футбольный клуб «Челябинск» впервые сыграет дома после зимнего перерыва

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

8 апреля 2022, 14:45 Анна Семенова

Челябинские футболисты впервые сыграют дома после зимы.

Матч с новотроицкой «Ностой» состоится 10 апреля.

Любители футбола вновь смогут поболеть за любимую команду после долгой зимы. 10 апреля ФК «Челябинск» на домашнем стадионе примет новотроицкую «Носту». Матч состоится в рамках 22 тура ФНЛ-2 в группе 4.

Челябинские спортсмены на первых строчках турнирной таблицы. «Носта» же пока находится на 13 строке. Но это вовсе не гарантирует легкой победы нашим землякам. В первом весеннем туре новотроицкие футболисты в гостях довольно легко отняли очки у одного из фаворитов турнира, «Тюмени», сыграв со счетом 1:1.

Посмотреть матч ФК «Челябинск» - «Носта» (Новотроицк) можно 10 апреля, на стадионе «Центральный». Начало в 17:00. 6+