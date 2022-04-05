Финскую тяжелоатлетку подозревают в харассменте и домогательствах к хоккеистам

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5 апреля 2022, 12:00

Фото: Global Look

Член совета финского Национального олимпийского комитета и тяжелоатлетка Анни Вуохийоки, выступавшая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, была вынуждена покинуть свой пост. 33-летнюю спортсменку обвиняют в неподобающем поведении в отношении мужчин.

Центр спортивной этики Финляндии получил информацию о том, что Анни Вуохийоки приставала к игрокам хоккейной сборной на зимних Играх в Пекине, где они взяли золотые медали.

Оказалось, что от самих спортсменов никаких претензий не поступало. Но расследование все равно решили провести.

Также недавно уволили главу отдела спорта высших достижений Мику Лехтимяки, который по ночам отправлял коллегам противоположного пола сообщения неприличного содержания.