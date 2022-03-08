Фетисов: спорт в нормальном виде вернётся рано или поздно, если нет, придётся эту лавочку закрывать

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8 марта 2022, 15:44

В. Фетисов, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил мнение, что спорт в нормальном виде вернётся рано или поздно но если нет, надо будет эту лавочку закрывать. Фетисов отметил, что такое сказал впервые.

Он считает, что звонком стала Паралимпиада. "Безобразие, которое я не воспринимаю никаким образом. Было принято ужасное решение", - заявил Фетисов.

Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из сборных России и Белоруссии с Паралимпиады-2022 в Пекине. 6 марта российский паралимпийцы вернулись домой. Татьяна Навка, олимпийская чемпионка, заявила, что , что решение международных спортивных организаций не допустить россиян на Олимпиаду, можно назвать только провалом и позором принципов спорта.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) Российской Федерации, - пишет издание Daily Faceoff.

Фетисов рассказал в беседе с "Комсомольской правдой", что командные взаимодействия разрушились во время плей-офф, но, возможно, это не самое главное. При этом у нас есть возможность переформатироваться.

Дело в том, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов, теперь придётся делать корректировку финансовых возможностей.

Как полагает Фетисов, "руководство КХЛ сегодня об этом задумывается", и сейчас принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров, не перепокупая их, а формируя команды. Он напомнил, наш хоккей в одно время развивался без иностранцев, при выходе на международный уровень был положительный результат. По словам Фетисова, нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция.

Как отметил легендарный хоккеист, "была большая возможность привлечения детей, а сегодня хоккей — дорогущий вид спорта". "Так что сейчас при поддержке государства есть возможность дать детям клюшку и коньки, чтобы попробовать игру. Это может быть хорошим прорывом, когда всё закончится", - считает олимпийский чемпион.



Как вообще эту ситуацию с санкциями можно объяснить? Спорт без политики? Ни в хартии МОК, ни в уставах других федераций политических аспектов нет.