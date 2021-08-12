У челябинских теннисистов появится новая площадка для тренировок
12 августа 2021, 13:45 Татьяна Михайлова
Они смогут оттачивать мастерство на «РМК-Арене».
Президент региональной федерации тенниса Максим Зелингер положительно оценил строительство в Челябинске нового спортивного объекта.
««РМК-Арена» станет социально-значимым объектом города Челябинска, на кортах которого смогут тренироваться теннисисты всех возрастов и уровней, — прокомментировал он. — Таким образом увеличится число систематически занимающихся теннисом. Это способствует развитию физической культуры и спорта города Челябинска».
Напомним, что инвестором проекта по возведению в городе многофункциональной спортивной арены выступила Русская медная компания. На строительство будет направлено около 4 миллиардов рублей. Начало работ запланировано на сентябрь этого года.
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