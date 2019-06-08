Дзюба - красавец, на матче со сборной Сан-Марино забил 4 из 9 голов

Сборная России обыграла команду Сан-Марино со счетом 9:0. Отличился капитан команды Артем Дзюба.

Дзюба забил четыре мяча. С его подачи гол в ворота Сан-Марино забил Федор Смолов.

По сложившейся традиции Дзюба изобразил свой фирменный жест "отдал честь" главному тренеру российской сборной.

Станислав Черчесов доволен. Дзюба провел 35 встречу за сборную России.

Еще сегодня отличились Федор Кудряшов, Антон Миранчук. Кстати, Федор Смолов сделал дубль. Первый гол в свои ворота после прострела Александра Головина отправил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи на 25 минуте.

Российская сборная устроила праздник в Саранске. За матчем на стадионе "Мордовия Арена" наблюдали 44 тысячи 241 болельщик.