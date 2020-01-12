Японский миллиардер ищет девушку для полета в SpaceX

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12 января 2020, 23:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото: Юсаку Маэзава, wikipedia.org

Поиск японским миллиардером Юсаку Маэзава подруги, которая присоединилась бы к нему в путешествии к Луне, станет предметом новой документальной программы, которая должна привлечь к нему пристальное внимание.

Планируется, что выбор партнерши завершится к концу марта этого года. Илон Маск призвал осваивать космос и другие планеты, так как Землю уничтожит Солнце



44-летний Маэзава, который для этой цели продал свою сеть интернет-магазинов одежды Zozo Inc компании SoftBank Group Corp, ищет одиноких женщин старше 20 лет для шоу, которое будет показано на потоковом сервисе AbemaTV.

«Поскольку чувство одиночества и пустоты постепенно начинает нарастать, я думаю о одной вещи - любить одну женщину», - написал Маэзава на своем веб-сайте.

«Я хочу найти спутницу жизни. Вместе с моим будущим партнером я хочу кричать о нашей любви из космоса», - пишет Маэзава, который должен лететь вокруг Луны в 2023 году в качестве первого частного пассажира SpaceX Элона Маска.

«Заявители должны быть заинтересованы в полетах в космос и иметь возможность участвовать в подготовке к нему» и «быть теми, кто желает мира во всем мире», - говорится на сайте миллиардера.

Планируется, что выбор партнерши завершится к концу марта этого года.с