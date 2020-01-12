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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Канцлер Германии призывает все стороны соблюдать иранское ядерное соглашение

, 23:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Канцлер Германии призывает все стороны соблюдать иранское ядерное соглашение
Фото:Ангела Меркель , wikipedia.org

Канцлер Германии Ангела Меркель повторила призыв ко всем сторонам соблюдать иранское ядерное соглашение, несмотря на то, что Ираном было принято уверенное решение активнее обратить внимание на тему обогащения урана. 

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В рамках соглашения, которое было заключено еще в 2015 году и которое назвали Совместным комплексным планом действий (JCPOA), Иран выразил согласие на заявления Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и США на ограничение своей ядерной программы.

«Мы договорились, что должны сделать все, чтобы сохранить сделку, JCPOA. Германия убеждена, что Иран не должен приобретать или иметь ядерное оружие», - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«По этой причине мы будем продолжать использовать все дипломатические средства для поддержания этого соглашения, которое, конечно, не является совершенным», - добавила Меркель.

В отличие от Соединенных Штатов, которые в конце прошлой недели ввели новые экономические санкции против Ирана, европейцы дали Тегерану больше времени, чтобы избежать распространения ядерного оружия, а не начать процесс, который может привести к повторному введению санкций ООН.

ЕП

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