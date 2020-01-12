Канцлер Германии призывает все стороны соблюдать иранское ядерное соглашение

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12 января 2020, 23:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото:Ангела Меркель , wikipedia.org

Канцлер Германии Ангела Меркель повторила призыв ко всем сторонам соблюдать иранское ядерное соглашение, несмотря на то, что Ираном было принято уверенное решение активнее обратить внимание на тему обогащения урана. Немецкие издания сравнили отношение Ангелы Меркель к России и США

В рамках соглашения, которое было заключено еще в 2015 году и которое назвали Совместным комплексным планом действий (JCPOA), Иран выразил согласие на заявления Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и США на ограничение своей ядерной программы.

«Мы договорились, что должны сделать все, чтобы сохранить сделку, JCPOA. Германия убеждена, что Иран не должен приобретать или иметь ядерное оружие», - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«По этой причине мы будем продолжать использовать все дипломатические средства для поддержания этого соглашения, которое, конечно, не является совершенным», - добавила Меркель.

В отличие от Соединенных Штатов, которые в конце прошлой недели ввели новые экономические санкции против Ирана, европейцы дали Тегерану больше времени, чтобы избежать распространения ядерного оружия, а не начать процесс, который может привести к повторному введению санкций ООН.