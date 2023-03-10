Более 6000 пунктов приема вторсырья в 33 регионах появились в информационной системе учета отходов

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Российский экологический оператор (РЭО) создает комплексную информационную систему по учету твердых коммунальных отходов.

В рамках разработки единой ИТ-платформы учета ТКО в РЭО добавили модуль с пунктами приема вторичных материальных ресурсов и вторсырья.

Функционал платформы позволит оценить количество пунктов ВМР на всей территории России, даст возможность компаниям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, указывать точки сбора.

Более 6000 пунктов уже установлены в 33 регионах России. Кроме того, граждане смогут узнавать о ближайших точках приема с разбивкой по типам принимаемых отходов.

Регионами-лидерами по развитию сети экопунктов оказались Нижегородская область — 53 экопункта, Белгородская область — 24 экопункта, Свердловская область — 20 экопунктов, Воронежская область — 11 экопунктов.