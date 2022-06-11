Древний город бронзового века возрождается из Иракской реки после сильной засухи

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11 июня 2022, 15:02

Фото: Университета Фрайбурга и Тюбингена, KAO, livescience.com, Древний город Кемуне в Ираке

Когда экстремальная засуха привела к тому, что 3 400-летний город вновь появился из водохранилища на реке Тигр на севере Ирака, археологи поспешили раскопать его, прежде чем вода успеет вернуться, сообщает «Live Science».

Город бронзового века, на археологическом объекте под названием Кемуна, является реликвией империи Миттани (также пишется как империя Митанни), древнего царства, которое управляло частями северной Месопотамии примерно около 1550–1350 годов до нашей эры. Исследователи давно знают об остатках города, но они могут исследовать их только во время засухи.

Археологи частично раскопали Кемун в 2018 году и обнаружили потерянный дворец со стенами высотой 7 метров и камерами, украшенными расписными фресками. На этот раз исследователи нанесли на карту большую часть города, включая промышленный комплекс и многоэтажное хранилище, в котором, вероятно, хранились товары со всего региона.

«Результаты раскопок показывают, что это место было важным центром в империи Миттани», — говорит Хасан Касим, археолог, который работал на этом месте и председатель Археологической организации Курдистана.

Кемун является единственным известным городским центром из империи Миттани, расположенным непосредственно на реке Тигр, что предполагает, что город контролировал переходы в этой части водного пути и, возможно, также был важным связующим звеном для империи.

Землетрясение, вероятно, разрушило большую часть города примерно в 1350 году до н.э., но некоторые из его руин сохранились под рухнувшими стенами. Люди затопили участок водой во время строительства Мосульской плотины в 1980-х годах — археологи знали о Кемуне к тому времени, но они не исследовали это место, по словам Ивана Пульиз, младшего профессора древней ближневосточной археологии в Университете Фрайбурга в Германии.

Вторая возможность проанализировать город появилась в 2022 году, потому что Ираку нужно было использовать воду водохранилища, чтобы предотвратить высыхание посевов во время сильной засухи. Ирак сильно пострадал от изменения климата - поэтому уровень воды был достаточно низким для нового исследования города.

Курдские и немецкие археологи собрали команду в течение нескольких дней после принятия решения исследовать Кемуне и быстро работали на месте в январе и феврале, не зная, когда вода вернется. Среди руин Миттани команда обнаружила более 100 глиняных табличек среднего ассирийского периода (примерно с 1365 г. до н.э).

После того, как империя Миттани подошла к концу, ассирийцы построили новое поселение в Кемуне, и их таблички могут содержать записи об этой смене империй. «Мы пока не знаем, что написано в текстах», — сказал Пульиз. «Но мы надеемся, что они предоставят информацию о начале ассирийского правления в регионе».

Некоторые из траншей археологов заполнились водой, когда водохранилище поднялось в феврале. Они разместили пластиковые листы на зданиях и покрыли листы гравием, чтобы защитить город от дальнейшего ухудшения. Кемун теперь снова полностью под водой, и исследователи не знают, когда они смогут вернуться к дальнейшим исследованиям.