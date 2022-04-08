Выбросы метана взлетели до рекордного уровня в 2021 году

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8 апреля 2022, 14:30

Фото: pixabay.com

Второй год подряд концентрации метана, нагревающего планету, подскочили на самую большую величину до рекордного значения – 17 частей на млрд (ppb) с момента начала измерений четыре десятилетия назад, сообщает «The New York Times».

Об этом заявили правительственные ученые, добавив к опасениям по поводу нагревающего планету газа, высвобождение его при добыче ископаемых из нефтяных и газовых скважин, а также в случае утечки при авариях.

Атмосферные концентрации метана неуклонно увеличивались в течение последних 15 лет или около того, а в 2021 году они выросли на рекордное количество за год до этого, достигнув нового максимума, согласно предварительному анализу Национального управления океанических и атмосферных исследований.

В отчете NOAA также показано, что глобальные уровни двуокиси углерода (CO2) также продолжали быстро расти: в 2021 году глобальное среднее содержание двуокиси углерода на поверхности земли составило 414,7 частей на млн, что на 2,66 частей на млн больше, чем в среднем за 2020 год.

«Наши данные показывают, что глобальные выбросы продолжают двигаться в неправильном направлении быстрыми темпами», - сказал Ричард В. Спинрад, администратор NOAA. «Сокращение выбросов метана является важным инструментом, который мы можем использовать прямо сейчас, чтобы уменьшить последствия изменения климата в ближайшей перспективе и быстро снизить темпы потепления».

Растущие выбросы метана в последние годы привлекли все большее внимание к роли газа в ускорении изменения климата.

Углекислый газ по-прежнему вносит гораздо больший вклад в потепление планеты в целом. Анализ NOAA, опубликованный в четверг, показывает, что уровни углекислого газа также продолжали быстро расти в 2021 году. В течение последних 10 лет концентрации углекислого газа росли самыми быстрыми темпами за шесть с лишним десятилетий с момента начала мониторинга, сообщает NOAA.

Однако из-за того, насколько больше метан способствует потеплению в течение более коротких периодов времени, ученые рассматривают сокращение выбросов метана как способ более быстрого сдерживания потепления.

Хотя и метан, и углекислый газ согревают атмосферу, но эффективность этих два парниковых газов различна. Одна молекула углекислого газа вызывает меньшее потепление, чем молекула метана, но сохраняется в атмосфере сотни лет, в то время как метан исчезает в течение двух десятилетий.

По оценкам ученых, на энергетическую отрасль приходится около трети глобальных выбросов метана.

Одним из факторов, который, возможно, способствовал быстрому росту выбросов метана в течение последних двух лет, может быть увеличение количества осадков в тропических регионах в результате климатического явления, известного как Ла-Нинья, сказал Синь Лан, атмосферный ученый из Лаборатории глобального мониторинга NOAA в Боулдере, штат Колорадо.

Тем не менее, ограничение утечек с объектов ископаемого топлива должно быть более простым способом стабилизировать уровень метана, чем пытаться манипулировать осадками в тропиках, сказал д-р Лан.