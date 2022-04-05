Гурьевский водоканал допустил загрязнение трех водных объектов Калининградской области

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5 апреля 2022, 14:09

Фото: Соцсети

Специалистами Росприроднадзора были выявлены нарушения в деятельности МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал». Предприятие осуществляет отведение сточных вод от жилых домов, социальных коммерческих учреждений Гурьевского района Калининградской области.

У компании имеются выпуски сточных вод в реку Гурьевка, Гагаринский ручей, канал МПОО-14-4. Инспекторы установили, что сточные воды, отводящиеся на канализационные очистные сооружения предприятия, не проходят требуемую очистку, что ведет к загрязнению водных объектов. А в поселке Родники очистные сооружения отсутствуют. Сброс осуществляется на рельеф местности в сторону реки Преголя.

Ранее, компания уже была замечена в нарушениях по факту сброса неочищенных сточных вод в реку Гурьевка.

Лабораторные исследования сбрасываемых в водотоки стоков показали превышения по ряду загрязняющих веществ, среди которых фенолы, СПАВ анионактивные, азот аммонийный, азот нитритов, нефтепродукты и ряд других. В поселке Родники сбрасываемые стоки ведут к ухудшению состояния земель.

Ущерб нанесенный водным объектам от деятельности компании подсчитывается.