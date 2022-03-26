Учёные нашли в крови человека пластиковые волокна

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26 марта 2022, 19:23

Фото: pixabay.com

В анализах крови человека обнаружены ПЭТ, полистирол и полипропилен. Они были обнаружены специалистами из Амстердамского свободного университета. Из 22 проб, частицы нашли в 17 это практически у 80% протестированных людей, сообщает «The Guardian».

Открытие показывает, что частицы могут путешествовать по телу и могут оседать в органах. Влияние на здоровье пока неизвестно. Но исследователи обеспокоены тем, что микропластик наносит ущерб клеткам человека в лаборатории, а частицы загрязнения воздуха, как известно, попадают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год.

Огромное количество пластиковых отходов сбрасывается в окружающую среду, а микропластик теперь загрязняет всю планету, от вершины горы Эверест до самых глубоких океанов. Уже было известно, что люди потребляют крошечные частицы через пищу и воду, а также вдыхают их, и они были обнаружены в фекалиях младенцев и взрослых.

«Наше исследование является первым признаком того, что у нас есть полимерные частицы в нашей крови — это прорывной результат», - сказал профессор Дик Ветхак, экотоксиколог из Vrije Universiteit Amsterdam в Нидерландах. «Но мы должны расширить исследования и увеличить размеры выборки, количество оцениваемых полимеров...».

По его словам, дальнейшие исследования, проведенные рядом групп, уже ведутся.

Он сказал, что предыдущая работа показала, что микропластик был в 10 раз выше в фекалиях младенцев по сравнению со взрослыми и что дети, питающиеся пластиковыми бутылочками, глотают миллионы частиц микропластика в день.

«Мы также знаем в целом, что младенцы и маленькие дети более уязвимы к воздействию химических веществ и частиц», - сказал он. «Это меня очень беспокоит».

«Большой вопрос заключается в том, что происходит в нашем теле?» — сказал Ветхаак. «Задерживаются ли частицы в организме? Транспортируются ли они к определенным органам, например, преодолевая гематоэнцефалический барьер?» И достаточно ли высоки эти уровни, чтобы вызвать болезнь? Нам срочно нужно финансировать дальнейшие исследования, чтобы мы могли это выяснить».