Город Маркетт закрывает дорогу на ночь, чтобы спасти саламандр

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26 марта 2022, 16:49

Фото: pixabay.com

Город Маркетт в США уже третий год подряд закрывает часть шоссе Питер Уайт Драйв в Преск-Айл-Парке с 8 вечера до 8 утра ежедневно до 15 апреля или до завершения миграции, объявил город. Закрытие началось в понедельник, сообщает «apnews».

Дорожные заграждения будут устанавливаться и убираться ежедневно, чтобы предотвратить автомобильное движение в зоне миграции. В этом районе разрешено только пешеходное движение.

Защита миграции сине-пятнистых саламандр имеет жизненно важное значение, поскольку они являются индикаторным видом, информирующим нас о здоровье нашей окружающей среды.

В 2018 году бывший студент Университета Северного Мичигана Эли Бири заметил, что транспортные средства убивают сотни мигрирующих саламандр, которые путешествовали из парка в свои пруды для размножения. Обеспокоенный их смертностью, Бири сыграл важную роль в том, чтобы заставить город закрыть часть Питер Уайт Драйв во время миграционного сезона.

Город впервые закрыл дорогу в 2020 году, и в результате в этом году было только три подтвержденных смертельных случая.

Это не единственный пример, так, например в Эстонии перекрывают часть трассы для сезонной миграции лягушек. При этом в администрации Таллина рассматривают возможность проложить под трассой тоннель для земноводных, либо выкопать пруд на стороне их зимовки, чтобы транспорт и лягушки не мешали друг другу.