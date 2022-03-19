В ходе реставрации Нотр-Дама была обнаружена гробница XIV века

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19 марта 2022, 16:38

Фото: Сnat-geo.ru, Тhe guardian

Несколько гробниц и свинцовый саркофаг, вероятно, датируемые 14-м веком, были обнаружены археологами в соборе Нотр-Дам в Париже, где продолжаются работы по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года.

Захоронения были обнаружены в начале этой недели во время подготовительных работ по восстановлению шпиля древней церкви в центральном части собора, где трансепт пересекает неф, сообщает издание «Тhe guardian».

Среди гробниц был обнаружен «полностью сохранившийся, в форме человеческого тела саркофаг из свинца». Предполагается, что гроб был сделан для старшего сановника в 1300-х годах - столетии после строительства собора.

Помимо гробниц, элементы расписных скульптур были найдены прямо под нынешним уровнем пола собора, идентифицированные как части оригинального экрана 13-го века - архитектурного элемента, отделяющего алтарную область от нефа. В православных храмах такую функцию выполняет иконостас.

Исследователи уже использовали мини-эндоскопическую камеру, чтобы заглянуть внутрь саркофага, который был деформирован под тяжестью земли и камней.

«Вы можете увидеть куски ткани, волосы и подушку из листьев на верхней части головы, хорошо известное явление, когда религиозные лидеры были похоронены», — сказал Кристоф Бенье, ведущий археолог.

«Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что организм находится в очень хорошем состоянии сохранения», — добавил он.

Его открытие поможет улучшить наше понимание похоронной практики в средние века, добавил Доминик Гарсия из Национального института археологических исследований.

Открытия были сделаны, когда команды по реконструкции проверили устойчивость земли перед установкой строительных лесов для восстановления шпиля.

В процессе они обнаружили подземную систему отопления 19-го века, с саркофагом, лежащим среди кирпичных труб.

Несмотря на волнительные находки, археологам дали очень мало временя для изучения, ровно до 25 марта, чтобы затем продолжить реконструкцию и сохранить запланированное открытие собора в 2024 году.