Антисанкционный закон об упрощении некоторых процедур в строительной отрасли приведет к деградации водных объектов

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12 марта 2022, 15:04

Фото: pixabay.com

Сенаторы из комитета Совета Федерации по экономической политике высказывают опасения, что закон об упрощении некоторых процедур в строительной отрасли в условиях введенных в отношении РФ санкций может привести к необратимой деградации водных объектов в стране, сообщает ТАСС.

Новый документ, отменяет проверку на предмет обеспечения инженерной защиты объектов капитального строительства, расположенных в границах зон затопления или водоохранных зон.

Также проверка на предмет оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиливания и истощения вод, государственным регистратором прав не будет осуществляться, что не минуемо приведет к деградации водных объектов и сделает этот процесс необратимым", - говорится в заключении комитета.